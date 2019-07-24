РИАМО - 24 июл. Подмосковные власти будут сопровождать проект по строительству завода французской компании в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском городском округе, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

17 июля Воробьев принял участие в закладке памятных капсул в основание первых заводов агропарка «Сырная долина». Первыми резидентами сырного кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», ООО «Куршавальская сыроварня» и французская Savencia Fromage & Dairy Russie.

«Мы очень рады видеть вас у нас в Московской области. <…> Нам очень приятно, что большая французская компания, которая имеет устойчивую репутацию, также была на этой церемонии, и очень надеемся, что сегодня уже будет делать практические шаги для реализации этого проекта. Мы стараемся и отечественным и особенно иностранным инвесторам уделять особое внимание, сопровождать проект. Я уверен, что с вашей компанией это не будет исключением - мы будем всегда рядом», - сказал Воробьев в ходе встречи с руководством французской компании.

Как отметил президент концерна Savencia Fromage & Dairy Алекс Бонгран, Россия является четвертым в мире рынком по потреблению сыра.

«Мы ценим то время, которое вы согласились нам уделить. Мы являемся семейной компанией и мировым лидером по многим специалитетам по производству сыра. Российские потребители любят хороший сыр. Таким образом, мы приняли такое стратегическое решение, чтобы инвестировать в Россию и здесь производить наши специальные виды сыра», - сказал Бонгран.