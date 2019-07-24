РИАМО – 24 июл. В Сергиевом Посаде полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж икон на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от 42-летнего местного жителя о краже двух икон из лавки паломника, расположенной на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Он уточнила, что сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД в результате оперативно-профилактических мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 50-летний житель города Хотьково.

«Также установлена причастность подозреваемого к совершению двух аналогичных преступлений на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей», – добавила Петрова.

Правонарушитель продал похищенное имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.