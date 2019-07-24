РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В микрорайоне Климовск Подольска отремонтировали игровой комплекс на детской площадке после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. Она отметила, что в микрорайоне Климовск на Садовой улице у дома №22 на игровой горке сломана одна из досок на детском мостике. И добавила, что это опасно для детей.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта игрового комплекса в микрорайоне Климовск, на улице Садовая, дом 22 сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ремонту проведены», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.