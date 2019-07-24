РИАМО - 24 июл. В Солнечногорске к началу учебного года выполнят плановый ремонт 64 школ и детских садов, работы в лицее №1 имени Александра Блока в Солнечногорске сдадут 7 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Помимо работ косметического характера, в некоторых учебных учреждениях ведется и капитальный ремонт. Так, в вышеуказанном лицее рабочие отремонтировали холл на первом этаже, произвели косметический ремонт в пяти кабинетах, установили новые пластиковые двери в учебных классах.

«Мы завершили практически весь объем, запланированный на этот год. Сейчас завершаем работы по замене полов и напольного покрытия в классах. Официальная приемка нашего лицея к новому учебному году состоится 7 августа, к этому времени закончим все остаточные работы», — отметил директор лицея Станислав Курасов.

Ремонтные работы также скоро закончатся в детском саду комбинированного вида №36. В этом году там сделали капитальный ремонт в помещениях двух групп, привели в порядок вход и установили пандусы в соответствии с программой «Доступная среда», а также обновили актовый зал и отремонтировали радиаторы.

Также на территории детского сада, в соответствии с задачей о приеме в дошкольные учреждения детей с двух месяцев до трех лет, поставленной президентом России, оборудовали уличную площадку для групп раннего возраста.