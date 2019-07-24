РИАМО - 24 июл. Строительная площадка моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды расположена на расстоянии более 200 метров от ближайшей зоны со сложной экологической обстановкой, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали. Строительная площадка расположена на максимально возможном удалении от этих очагов. Исследования на территории будущей стройки не выявили превышения радиационного фона», – сказал директор ГУК «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков.

Он уточнил, что радиационный фон в зоне будущей стройки измерялся трижды: сначала при экологических изысканиях упор был сделан на поверхностные пробы, а затем на глубинные.

«Анализ показал, что при допустимых нормах до 0,2 микрозиверт здесь 0,1-0,14. Наличие повышенного фона радионуклидов не обнаружено. Фон в пределах допустимого», – подчеркнул Десятков.

Территория берега Москва-реки, где фиксируется превышение допустимого радиационного фона, в зону стройки не входит. До ближайшего очага со сложной экологической обстановкой – не менее 200 метров. Помимо этого, сами строительные работы подразумевают возведение только двух опор моста. Юго-Восточная хорда пройдет в зоне уже существующего участка железной дороги, вне зоны воздействия завода полиметаллов.

«В любом случае, до начала строительства проект Юго-Восточной хорды пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы, по результатам которой в него при необходимости будут внесены корректировки. Строительство на объекте начнется только после прохождения всех процедур», – резюмировал Десятков.

Возможное прохождение трассы через участок на территории Московского завода полиметаллов, где в 1950-60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд, вызвало большой резонанс в соцсетях. Местные жители опасаются, что зараженная пыль попадет в воздух и воду, разнося радиацию по всему городу.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано Большое хордовое кольцо. Строить ее начнут в 2020 году.

Власти Москвы заверили, что Юго‑Восточная хорда не затронет ядерный могильник>>