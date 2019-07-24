РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. В подмосковном Подольске в среду отключили подачу горячей воды от 12 котельных из-за профилактического ремонта, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с поступлением материала для производства текущего и капитального ремонтов в Подольске изменился график остановки котельных МУП «Подольская теплосеть» на профилактический ремонт. C 24 по 31 июля остановлены шесть котельных. В том числе на улице Гайдара, дом №11; Ульяновых, дом №9; Большая Ивановская, дом №7А; Садовая, дом №6; Флотский проезд, дом №2; поселок Ерино», – говорится в сообщении.

Со среды и по 27 июля остановлены еще шесть котельных по адресам: улица Плещеевская, дом №15; поселок Сынково; поселок МИС; поселок Поливаново; поселок санатория «Родина»; микрорайон Львовский, Больничный проезд, дом №4.

Кроме того, котельная на улице Сыровский тупик, дом №5А остановлена для проведения реконструкции узла учета газа с прекращением подачи горячего водоснабжения потребителям с 22 по 26 июля.

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