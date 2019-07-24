РИАМО – 24 июл. В городском округе Серпухов по подозрению в использовании рабского труда задержали двоих уроженцев Таджикистана – 51-летнюю женщину и ее 29-летнего сына, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемый под предлогом осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, обманным путем, введя в заблуждение относительно своих реальных намерений, привез из Республики Узбекистан мужчин в городской округ Серпухов, пообещав им выплатить заработную плату в размере не менее 250 долларов за 15 дней работы.

«По приезду подозреваемая под предлогом оформления временной регистрации и патента на осуществление трудовой деятельности, забрала у потерпевших все документы и спрятала в неустановленном месте, создав тем самым им такие условия, при которых мужчины не могли отказаться от выполнения работ», – отмечается в сообщении.

В результате граждане Узбекистана, отработав месяц на сельскохозяйственных полях Серпухова не получили обещанные денежные средства и лишились своих документов, удостоверяющих личность.

«Четверым гражданам удалось обратиться в правоохранительные органы, после чего следователем СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области произошло задержание подозреваемых», – подчеркивается в материале.

В настоящее время подозреваемые допрашиваются, устанавливается точное количество потерпевших. Запланировано проведение очных ставок и дополнительного осмотра места.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.