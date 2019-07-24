РИАМО – 24 июл. Сотрудниками полиции в Одинцове задержали подозреваемого в угоне автомобиля, им оказался 27-летний мужчина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть 1-го городского Отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от местного жителя, который сообщил об угоне автомобиля отечественного производства, припаркованного около торгового центра на улице Чикина в городе Одинцово.

«Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-летний житель Московской области», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.