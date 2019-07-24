РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июл. Качели на детской площадке в поселке Мечниково Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что пользоваться качелями на детской площадке возле дома №20 опасно из-за сломанного крепления и попросил починить.

«Администрацией по указанной в вашем обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – сообщил замглавы администрации горокруга Красногорск Дмитрий Петрухин.

Он отметил, что обслуживающая организация заменила крепление на качелях и в настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии.

Автор сообщения отметил проблему, как успешно решенную.