РИАМО - 24 июл. Центральная избирательная комиссия России готова «доброжелательно и объективно» работать с каждым кандидатом, которому отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, сообщила в среду глава ЦИКа Элла Памфилова.

В минувший вторник, 23 июля, Памфилова провела встречу с независимыми кандидатами, которые участвовали в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. На заседании ЦИКа в среду Памфилова подчеркнула, что по закону в вопросе региональных выборов компетенция Центризбиркома менее широкая, чем при федеральных избирательных кампаниях.

«Я напоминаю, что у кандидатов в кандидаты, которым отказано в регистрации на уровне окружных комиссий, возникает право сразу после отказа подавать жалобы, апелляции в Мосгоризбирком или в суд», - сказала Памфилова.

Она отметила, что после отказа в регистрации со стороны Мосгоризбиркома кандидат имеет право обратиться уже в Центральную избирательную комиссию РФ.

По словам Памфиловой, представители ЦИКа планируют присутствовать на заседаниях Мосгоризбиркома, на которых будут рассматриваться жалобы и обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Но меня немножко поразило то, что кандидаты в кандидаты, которые позиционировали и позиционируют себя как людей демократических убеждений, ориентированных на либеральные ценности, - они в данном случае очень небрежно относятся ко всем демократическим процедурам. (Кандидаты – ред.), которые всегда критикуют власть за административно-командные методы управления, тут сами требуют, чтобы мы применили именно такой метод управления. <…> В частности, они просят зарегистрировать всех, кого они нам назовут, без индивидуальной проверки не только подписей, но и всех материалов. Просто так, скопом», - добавила Памфилова.

Она подчеркнула, что без проверки кандидатов их невозможно будет зарегистрировать на выборы в Мосгордуму.

«С каждым индивидуально будем работать весьма доброжелательно, объективно, независимо от того, к какой он партии принадлежит, к какому политическому движению и позиции и так далее. В первую очередь, мы отстаиваем права избирателя, и в том числе мы должны защитить права тех избирателей, которые ориентированы именно на этих кандидатов», - заявила Памфилова.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

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