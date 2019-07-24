РИАМО - 24 июл. Порядка 350 артиллерийских снарядов, авиабомб и мин времен Великой Отечественной войны нейтрализовали взрывотехники в различных округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

С начала текущего года специалисты Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» совершили около 100 выездов с целью ликвидации взрывоопасных предметов, которые остались со времен боев с фашистами за Москву. Всего было обезврежено порядка 347 различных боеприпасов.

«При обнаружении таких боеприпасов главной задачей является обеспечение безопасности жителей. Поэтому необходимо сразу же сообщить об опасной находке по номеру 112 и ограничить доступ окружающих к боеприпасам до прибытия профессиональных спасателей», — отметил Пестов.

Подавляющее число снарядов обнаруживают весной и летом, когда активнее всего ведутся земельные, строительные и дорожные работы. Чаще всего взрывотехники находят артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны.

При обнаружении опасных находок специалисты вывозят их на полигоны, где уничтожают с соблюдением предосторожностей, позволяющих избежать негативных последствий для жизни и здоровья жителей.

Округами-лидерами по выездам спасателей являются те, в которых в годы войны шли суровые сражения за Москву, а именно — Можайский, Волоколамский, Рузский, Наро-Фоминский, а также Лотошино, Солнечногорск и Клин.