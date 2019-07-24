РИАМО - 24 июл. Московский городской суд взыскал с Леонида Ярмольника еще 400 тысяч рублей за аварию с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО), сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд определил изменить решение Хамовнического районного суда от 30 апреля 2019 года по гражданскому делу в части размера взысканных с Леонида Ярмольника в пользу ФСО РФ денежных средств. Взыскать с него в пользу ФСО РФ в счет возмещения ущерба 833 432,76 рублей, взыскать госпошлину 11 534,33 рублей», – сказал собеседник агентства.

В октябре 2016 года на Кутузовском проспекте по вине актера Леонида Ярмольника произошла авария с участием четырех машин. Среди них оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО.

Стоимость ремонта иномарки составила 1,23 миллиона рублей, при этом страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, а остальные средства потребовали взыскать с Ярмольника. В конце апреля Хамовнический суд постановил взыскать с актера 432 тысячи рублей.