РИАМО – 24 июл. В Подмосковье собрали первые 14 тысяч тонн овощей открытого грунта, что в 1,5 раза больше прошлого года на этот период, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья убрали овощные культуры открытого грунта с площади 615 гектаров. Валовый сбор капусты, моркови, свеклы и других овощей составил 14,2 тысячи тонн», – заявил глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Он подчеркнул, что сейчас вся техника выведена на поля, несмотря на капризы погоды.

«Сырая погода и теплые дни дают возможность овощам набирать необходимую массу и соответствовать требуемым весовым кондициям. Уборка урожая всех овощей идет с опережением. На сегодняшний день мы собрали овощей в 1,5 раза больше прошлогодних показателей», – пояснил Разин.

Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля, а по России входит в пятерку.