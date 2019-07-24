РИАМО - 24 июл. Оплатить проезд с помощью банковской карты и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей теперь можно еще на 30 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев, проходящих на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна уже на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев. Услуга позволяет сделать наземный транспорт еще привлекательнее для горожан. Узнать о возможности оплатить картой горожанам помогут стикеры в салоне, а также иконки платежных систем на валидаторе», – заявил директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

Стоимость проезда при бесконтактной оплате составляет 42 рубля – это на 13 рублей дешевле, чем при покупке билета у водителя.

Впервые такой сервис запустили в трамваях №№6 и 27 в ноябре 2017 года. В прошлом году, во время чемпионата мира по футболу, новые валидаторы появились на «спортивных» маршрутах наземного транспорта, проходящих вблизи стадионов и в центре Москвы.

«Оплатить проезд во всех автобусах, электробусах, трамваях и троллейбусах «Мосгортранса» также можно с помощью смартфонов с технологией NFC – списание средств происходит со счета мобильного телефона», – уточняется в материале.

Маршруты с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой:

Автобусы: №№А, Б (внутр.), Б (внешн.), м1, м3, м9, м10, т39, 1, 15, 31, 38, 50, 53, 57, 61, 64, 67, 71, 92, 98, 103, 111, 113, 122, 124, 130, 134, 158, 174, 176, 181, 183, 185, 216, 248, 255, 278, 393, 526, 603, 605, 611, 628, 631, 637, 640, 661, 685, 696, 705, 735, 815к, 817, 836, 851, 867, 899, 904, 904к, 908, 909, 911, С6, С10, С12, ночные н1 и н6.

Троллейбусы: №№28, 70.

Трамваи: №№А, 3, 6, 27, 39.