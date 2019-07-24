РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Мусор вывезли с площадки на улице Полевой в деревне Желябино Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь указал на портале, что контейнеры в деревне Желябино часто стоят переполненные, и в результате захламлена прилегающая территория.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов. Вывоз отходов по адресу: городской округ Красногорск, деревня Желябино, Полевая улица, 14 осуществлен», – ответил исполнительный директор регоператора Иван Козлов.