РИАМО - 24 июл. Частный инвестор планирует к сентябрю достроить среднюю школу на 550 учеников в районе Нагатинский затон на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города.

Школу возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта на земельном участке общей площадью 2 гектара. Это вторая по счету школа, для строительства которой привлекают средства частных инвесторов в рамках масштабных инвестиционных проектов.

«С 2015 года город предоставляет частным инвесторам земельные участки без проведения торгов для строительства масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых предприниматели строят объекты социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Чтобы реализовать свои проекты, бизнесмены арендуют у Москвы земельные участки без проведения торгов на 6 лет, при этом ставка арендной платы за участки в первые два года строительства соцобъектов составляет 0,05% от кадастровой стоимости, а затем повышается до 8% от кадастра к шестому году строительства.

«В настоящий момент департамент городского имущества заключил с инвестором ООО «Речников Инвест» договор на аренду земельного участка площадью 2 гектара для строительства средней образовательной школы. Четырехэтажное здание возводят в районе Нагатинский затон по адресу: улица Речников, владение 7/16», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в общей сложности в объект инвестировали больше миллиарда рублей. Большинство ресурсов ушли на строительно-монтажные работы и аренду земельного участка.

«Для нас как для девелопера участие в государственно-частном партнерстве означает возможность эффективно сотрудничать с городом, строя новые объекты инфраструктуры», — рассказал председатель совета директоров ООО «Речников Инвест» Дмитрий Старостин.

Общая площадь школы составляет 9,55 квадратных метра. В ней, помимо классов для занятий, будет расположен малый спортивный зал с раздевалками, душевыми и санузлами для учеников младших классов, большой спортзал 30х18 метров, актовый зал на 325 мест, библиотека, учебные мастерские, радиоузел и дикторская, обеденный зал на 225 мест, медицинский блок и зона отдыха.

Годовой план по строительству детсадов и школ в Москве выполнили более чем на 70%>>