РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июл. В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 14-летней Лилианы Юрка, местонахождение которой неизвестно с 20 июля текущего года, сообщается на официальной странице Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

23 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что 20 июля Лилиана Юрка 2005 года рождения вышла из дома и направилась от станции метро «Мякинино» в сторону Киевского вокзала Москвы. Девочка ехала к бабушке, проживающей в городе Селятино Наро-Фоминского горокруга.

«Около 16:00 девочка созвонилась посредством мобильной связи с матерью, сообщив, что находится в кафе «Макдональдс» вблизи Киевского вокзала и собирается ехать к бабушке. В дальнейшем мать позвонила дочери около 17:00, но мобильный телефон малолетней находился вне зоны действия сети. До места назначения девочка не доехала, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», – говорится в сообщении.

По факту безвестного исчезновения малолетней девочки следственным отделом по горокругу Красногорск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

В день исчезновения Лилиана Юрка была одета в белое платье чуть выше колена с юбкой «воланами», темно-синий пиджак с белой окантовкой, белые кроссовки, с собой маленькая сумочка серого цвета, золотые серьги две цепочки на шее, одна с крестиком. Рост 160 сантиметров, вес 55 килограммов, шрамов и татуировок нет.

«Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения или о местонахождении ребенка, просьба обратиться в следственный отдел по городскому округу Красногорск ГСУ СК России по Московской области по телефону: 8(495)563-80-00, либо по телефону дежурного ГСУ СК России по Московской области: 8(499)184-05-61 или 02», – заключается в сообщении.