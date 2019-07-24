РИАМО – 24 июл. Соглашение между Россией и Мальдивской Республикой об отмене взаимных визовых требований в силу вступает в силу 25 июля, пишет в среду «Российская газета».

«Россияне смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. Гражданам России для поездки достаточно иметь действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт», – говорится в сообщении.

Теперь непрерывно пребывать на Мальдивских островах без визы можно в течение трех месяцев.

Ранее россияне также могли въезжать на территорию этого государства без виз только на 30 дней.

В 2019 году безвизовый режим для граждан РФ предоставляют 116 стран мира.

8 модных купальников 2019: минимализм, боди и высокие вырезы а‑ля 80‑е>>