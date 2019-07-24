РИАМО – 24 июл. Соглашение между Россией и Мальдивской Республикой об отмене взаимных визовых требований в силу вступает в силу 25 июля, пишет в среду «Российская газета».
«Россияне смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. Гражданам России для поездки достаточно иметь действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт», – говорится в сообщении.
Теперь непрерывно пребывать на Мальдивских островах без визы можно в течение трех месяцев.
Ранее россияне также могли въезжать на территорию этого государства без виз только на 30 дней.
В 2019 году безвизовый режим для граждан РФ предоставляют 116 стран мира.
Вам как любителю культуры никогда не надоест путешествовать по Европе. Здесь вам и мировые шедевры искусства, и замки с виноградниками, и лавандовые поля.
Если летом не очень хочется ходить по Лувру и Дрезденской галерее, отправляйтесь на Лазурный берег или Амальфийское побережье, где достаточно достопримечательностей.
ОАЭ, США, Куба, Сингапур – для любителей движухи, модных видов спорта, смены привычного уклада и тех, кто вечно молод душой. Не забудьте заранее познакомиться с обычаями и нравами страны, в которую отправитесь.
Система «все включено» - это ваш идеальный вариант, чтобы почувствовать себя овощем. Пока вы лежите у бассейна с книжкой, вашими детьми займутся аниматоры. Просто купите пакетный тур в Турцию, Египет, Тунис или Болгарию.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии