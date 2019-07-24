РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Строительство новой подстанции скорой помощи в поселке Октябрьский подмосковных Люберец завершат до 24 августа, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он посетил строящуюся подстанцию скорой помощи в поселке Октябрьский, чтобы проверить ход строительства.

«Данный объект почти завершили, здесь осталось навести порядок, помыть полы. Некоторые элементы на окнах надо заменить. Здесь удачный проект. Я думаю, что в течение месяца, до 24 августа, мы завершим работы», – сказал Ружицкий.

По его словам, администрация Люберец совместно со скорой помощью займется оснащением помещения мебелью. Гараж подстанции рассчитан на три машины скорой помощи, можно также поставить четвертую, если будет необходимость.

На подстанции будут работать посменно две бригады из шести человек. После запуска подстанции количество бригад могут увеличить.

На третьем этаже расположен конференц-зал, где можно проводить мероприятия. Есть комнаты отдыха, обучения.

Строить подстанцию начали в 2007 году, но затем строительство прекратили. Его возобновили в 2018 году, построенное к тому времени здание реконструировали.