РИАМО - 24 июл. Информация о перевернувшейся лодке с пассажирами на акватории Москвы-реки не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Москва-реке произошло опрокидывание лодки с 15 пассажирами. Пострадало два человека.

«Поступила заявка, что на территории Москвы-реки якобы перевернулась лодка. Московская городская поисково-спасательная служба прибыла, все проверила. Никаких признаков перевернувшейся лодки нет. Люди просто отдыхают на воде», – сказал собеседник агентства.

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