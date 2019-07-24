РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июл. Омский «Авангард» готовится к открытию нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который стартует 1 сентября матчем со столичным ЦСКА. В прошлом году «Авангард» переехал в подмосковную Балашиху и сезон 2019/2020 проведет здесь же. Накануне этого важного старта в жизни команды произошло знаковое событие – ХК «Авангард» подписал спонсорское соглашение о сотрудничестве с Московским кредитным банком.

В полной готовности

Подписание соглашения с МКБ стало частью торжественного мероприятия, которое состоялось 23 июля в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина. Перед тем, как партнерство было официально закреплено, хоккеисты «Авангарда» провели открытую тренировку.

Посмотреть, как спортсмены готовятся встретить новый сезон, пришли более 80 человек – болельщики и журналисты. Перед часовой тренировкой в холле Ледового дворца гости могли посетить фотозону и нарисовать плакаты.

Как отметил главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, сейчас состав игроков команды достаточно сильный.

«На сегодняшний момент мы довольны командой. Если посмотреть на все позиции: крайних нападающих, центрфорвардов, защитников, вратарей - мы довольны текущим положением вещей. У нас сильная команда. Если сможем получить дополнительное усиление, будет здорово. Мы ведем переговоры с несколькими игроками, но они хотят продолжить карьеру в НХЛ. Мы уважаем их желание, и если что-то не получится, они могут пополнить «Авангард», - добавил Хартли.

По его словам, первая игра предстоящего сезона будет особенной – «Авангард» встретится на льду с ЦСКА, который в апреле обыграл омский клуб в битве за Кубок Гагарина 2019 года.

«Отличная идея КХЛ - начать сезон встречей двух команд, которые были в финале. Мы все прекрасно знаем, насколько мощной командой является ЦСКА, это клуб с богатой историей успеха. Это одна игра из 62, она будет особенной, очень особенной. Ведь в последнюю нашу встречу на льду мы смотрели, как они подняли над головами Кубок Гагарина, а мы получили серебряные медали. Впереди новый сезон», - заключил Хартли.

После открытой тренировки хоккеисты «Авангарда» пообщались с болельщиками, раздали им автографы и пригласили на товарищеский матч с московским «Динамо». Игра пройдет 15 августа на «Арене-Балашиха».

Под одним цветом

После тренировки омский хоккейный клуб подписал с Московским кредитным банком спонсорское соглашение о сотрудничестве сроком на один год. В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент «Авангарда» по операционной деятельности Иван Тугаринов, первый вице-президент Московского кредитного банка Максим Коржов и главный тренер команды Боб Хартли.

«Это было обоюдное желание о взаимном сотрудничестве, клубу нужен был банковский партнер, а мы также искали наше применение в спорте. Несмотря на то, что Московский кредитный банк активно сотрудничает со спортивными клубами, это событие является новой страницей в жизни банка. Даже корпоративный цвет МКБ и «Авангарда» - красный», - сказал Коржов.

По его словам, для МКБ большая честь стать партнером «Авангарда», банку импонируют традиции клуба, ведущие свое начало с 1950-х годов.

«За это время команда становилась чемпионом и дважды играла в финале Кубка Гагарина. В прошлом хоккейном сезоне мы с дрожью в сердце следили за вашими спортивными успехами, радовались вместе с вами. Очень запомнилась игра против «Салавата Юлаева», которая была здесь, в Ледовом дворце «Арена-Балашиха». Считаю, что это была одна из самых шедевральных игр в прошлом сезоне», - сказал Коржов.

Он также выразил надежду, что сотрудничество с «Авангардом» окажется плодотворным.

Новые возможности

Партнерство с Московским кредитным банком станет одним из тех шагов, которые позволят «Авангарду» всесторонне совершенствоваться не только в спортивном плане, но и в маркетинговом, отметил вице-президент клуба Иван Тугаринов.

«Те мероприятия и планы, которые команда разрабатывает, позволят привлечь внимание болельщиков, в том числе тех, которые пользуются услугами Московского кредитного банка», - пояснил Тугаринов.

Коржов добавил, что разработанный МКБ с «Авангардом» совместный план по маркетингу и развитию откроет для сторон новые возможности.

«В рамках нового направления, которое сейчас развивает МКБ, мы предложим самые современные продукты, которые есть сегодня в банковском ландшафте, для болельщиков команды, для хоккейного клуба, для всех тех, кто следит за игрой и победами «Авангарда», - заключил Коржов.

После торжественного подписания соглашения клубу «Авангард» от Московского кредитного банка вручили платежное кольцо для бесконтактной оплаты покупок и услуг, а первому вице-президенту МКБ Максиму Коржову подарили памятный свитер клуба.