РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. Спортсмен из Королева Мухаммаджон Якубов занял второе место на юношеском олимпийском фестивале в составе сборной России, сообщается на странице спортивной школы олимпийского резерва «Королев» в Instagram.

XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль «EYOF Баку 2019» проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах в Баку. В соревновательной программе принимают участие 3 900 атлетов из 48 европейских стран. На фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта – гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

«Мужская сборная команда России по спортивной гимнастике заняла второе место в командном зачете. В составе сборной команды выступал спортсмен СШОР «Королев» Мухаммаджон Якубов», – говорится в сообщении.

Спортсмен тренируется у Леонида Морозова.