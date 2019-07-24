РИАМО - 24 июл. Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержала полиция в Москве.
«Вышел из дома сегодня побегать, около подъезда (находился – ред.) маленький автобус с ОМОНом, меня задержали», – написал оппозиционер в своем аккаунте в Instagram.
Навльного доставили в отдел МВД по Даниловскому району столицы.
Предположительно, он задержан за призывы к участию 27 июля в несанкционированном массовом мероприятии у мэрии Москвы.
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