РИАМО - 24 июл. Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержала полиция в Москве.

«Вышел из дома сегодня побегать, около подъезда (находился – ред.) маленький автобус с ОМОНом, меня задержали», – написал оппозиционер в своем аккаунте в Instagram.

Навльного доставили в отдел МВД по Даниловскому району столицы.

Предположительно, он задержан за призывы к участию 27 июля в несанкционированном массовом мероприятии у мэрии Москвы.

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