РИАМО - 24 июл. В поселениях Краснопахорское и Сосенское новой Москвы до конца текущего года начнут строить два крупных логистических комплекса, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Первый появится в поселении Краснопахорское в поселке подсобного хозяйства Минзаг. Для транспортировки грузов и хранения возведут здание площадью 21 тысяча квадратных метров, административный корпус площадью 3 тысячи квадратных метров и паркинг для 50 легковых и грузовых автомобилей», - сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Как уточнил представитель пресс-службы Москомархитектуры, сам склад будет одноэтажным строением с фасадами, выполненными в фирменных цветах предприятия – красном и сером. Административно-бытовой корпус полностью оборудуют для комфортной работы сотрудников предприятия – здесь предусмотрены медчасть, столовая, комнаты отдыха, а также офисы, call-центр, проектируемый и транспортный отделы.

Недалеко от поселка Мамыри в поселении Сосенское построят логистический терминал площадью порядка 140 тысяч квадратных метров. В нем создадут условия для приемки, хранения и отгрузки мяса и рыбы, овощей и фруктов, безалкогольных напитков, консервации, детских и зоотоваров.

Председатель Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что в комплексе будет шесть этажей плюс пять антресольных, а его отделку выполнят панелями бежевого и светло-коричневого цвета.

В составе терминала будут расположены газовая котельная и пожарное депо, трансформаторные подстанции, а также пункты общественного питания – кафе, столовые и киоски. Офисный центр займет 1,75 тысячи квадратных метров. Основной заезд на территорию будет осуществляться с Калужского шоссе, на самом участке предусмотрена парковка на 69 машино-мест.

«Инвесторы, которые планируют заниматься коммерческой деятельностью, все чаще обращают внимание на новую Москву. Здесь для этого значительно больше реальных возможностей, кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин особое внимание уделяет созданию рабочих мест в новых столичных округах», – подчеркнул Жидкин.