РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Подольский юный музыкант стал призером Международного фестиваля-конкурса в Болгарии «Волна идей», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Болгарии с 16 по 26 июля проходит X Международный фестиваль-конкурс WaveIdeas («Волна идей»). В нем принимают участие музыканты европейских стран.

«Среди участников были и представители Подольска. Так, воспитанник детской музыкальной школы №2 горокруга Иван Тарасенко стал лауреатом III степени среди соло-музыкантов 13-16 лет», – говорится в сообщении.

Преподавателем Тарасенко был педагог отдела ударных и духовых инструментов Сергей Зайченко.