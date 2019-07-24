РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» передали гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерское движение Подольского благочиния «Милосердие-Подольск» присоединилось к акции, организованной общественной палатой городского округа по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Так, волонтеры передали медикаменты, бытовую химию, обувь, одежду, постельные принадлежности, которые необходимы тем, кто остался без крова», – говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят добрых и отзывчивых горожан, принявших участие в сборе гуманитарной помощи.