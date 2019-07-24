РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Жители подмосковного Красногорска, относящиеся к отдельным льготным категориям, смогут получить бесплатную правовую помощь 26 июля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 26 июля 2019 года в кабинете №113 на первом этаже администрации», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 14:00 до 17:00 по адресу: улица Ленина, дом №4.

С перечнем категорий граждан, имеющих право на бесплатную правовую помощь, можно ознакомиться на официальном сайте администрации горокруга.