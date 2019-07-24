РИАМО – 24 июл. Полицейские в Солнечногорске раскрыли кражу велосипеда, сумма ущерба превысила 175 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Солнечногорск поступило заявление от 64-летнего мужчины о том, что неизвестный в подъезде одного из домов на улице Банковская похитил велосипед.

«Сумма ущерба составила более 175 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 47-летний местный житель», – отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.