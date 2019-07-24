РИАМО – 24 июл. Госдума в первом чтении приняла проект закона о возвращении курительных комнат в аэропорты, ко второму чтению готовятся поправки о введении платы за вход в курилки, пишет в среду газета «Известия».

«Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» (первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты – ред.) Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным», – говорится в сообщении.

Оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани обойдется в 2 миллиона рублей.

Тумусов отметил, что стоимость входа в курилки должна составлять 50-100 рублей.

При этом, по словам первого зампреда комитета по охране здоровья, в проекте закона обязательно необходимо прописать технические условия содержания курительных комнат. В частности, в документе должен быть отражен предельный уровень табачного дыма около подобных помещений.

Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») отметил, что второе чтение документа Госдума запланировала на осеннюю сессию.

«Необходимость курилок в аэропортах автор законопроекта объясняет тем, что их размещение позволит избежать правонарушений: сейчас пассажиры дымят в любых доступных помещениях воздушных гаваней, в частности, в туалетах и комнатах матери и ребенка», – уточнятся в материале.

В свою очередь председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов подчеркнул, что никакая вентиляционная система в курительных комнатах не сможет решить вопрос с загрязнением воздуха табачным дымом, который содержит твердые частицы, оседающие в бронхиальной системе человека.

«Проблема в том, что дверь в курилку, открываясь и закрываясь, пропустит дым, поэтому воздух совершенно точно будет загрязнен для всех. Избежать этого можно лишь установкой специального тамбура, в котором будет происходить очищение воздуха от твердых частиц с помощью специальных систем. Они крайне дорогие, используются на космических кораблях и никогда не появятся в аэропортах», – отметил Шабашов.