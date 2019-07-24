РИАМО – 24 июл. Около половины жителей столицы, имеющих право голоса (58,8%), хотят прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы проголосовать на выборах в Московскую городскую думу, сообщает «Интерфакс».

Ранее агентство ознакомилось с итогами опроса фонда «Петербургская политика». Он был проведен с 20 по 22 июля 2019 года среди 1,2 тысячи москвичей в возрасте от 18 лет и старше.

«Результаты социологического исследования показывают, что 16,3% москвичей ждут значительных нарушений на выборах в Мосгордуму, каждый третий (36%) уверен, что нарушения будут, но незначительные, и 24,4% участников опроса полагают, что нарушений не будет вообще», – говорится в сообщении.

Свои предпочтения в отношении кандидатов в депутаты столичного парламента респонденты распределили следующим образом: 13% опрошенных намерены проголосовать за представителей «Единой России»; 10,9% заявили организаторам опроса, что поддержат независимых кандидатов; в пользу КПРФ высказались 6,4% опрошенных, за ЛДПР – 2,1% респондентов; симпатии кандидатам от «Справедливой России» выразили 1,1% участников опроса.

Кроме того, исследование продемонстрировало, что за кандидатов от партии «Яблоко» готовы проголосовать 2% респондентов, а на кандидатов всех других партий, по результатам исследования, приходится менее, чем по 1% симпатий участников опроса.

Также 58,5% москвичей знают о протестных акциях в столице в связи с недопуском некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму, впервые об этих событиях услышали 37,6% опрошенных.