РИАМО – 24 июл. Волоколамский городской суд арестовал земельные участки мусорного полигона «Ядрово», а также оборудование компании-оператора свалки, теперь отвечать за рекультивацию полигона будет министерство ЖКХ Подмосковья, пишет в среду РБК.

В июне следственный отдел по Волоколамску ГСУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ядрово».

«О том, что Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора мусорного полигона «Ядрово», говорится в постановлении суда от 22 июля, с которым ознакомился РБК. Согласно документу, земли, оборудование и производственные помещения ООО «Ядрово» переданы в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба», – говорится в сообщении.

Все вышеперечисленное передано на срок предварительного следствия, до 7 сентября текущего года.

Так, у оператора арестовали несколько участков, уплотнитель для мусорных полигонов, мини-завод по сжиганию газа, насосную станцию, весы для взвешивания автомобилей при въезде на полигон, систему видеонаблюдения и шлагбаум.

В постановлении суда отмечается, что решение было принято после обнаружения нарушений. В частности, региональное Минэкологии выявило прорытую траншею и искусственный фильтрационный пруд, куда со свалки протекал фильтрат. Площадь разлива составила 230 квадратных метров. Сумму вреда природе следствие оценило в 2,6 миллиона рублей.

В июне 2018 года на полигоне «Ядрово» запустили факельную установку для дегазации. После тестирования мощность установки увеличена, она перерабатывает до 1,3 тысячи кубометров в час.

До этого на старой карте полигона «Ядрово» были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.