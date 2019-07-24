РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Самой частой причиной обращений жителей Люберец стало оказание материальной помощи, сообщил в интервью «РИАМО в Люберцах» депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Самая частая проблема – это оказание материальной помощи пожилым, погорельцам и тем, кто ищет работу. У каждого депутата Мособлдумы заложена сумма на оказание материальной помощи. Например, у нас с Игорем Коханым – по миллиону рублей на год», – сказал Дениско.

Он отметил адресную направленность помощи. Например, одинокому инвалиду в Люберцах, который спал на раскладушке, купили диван.

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