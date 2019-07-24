РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июл. С начала текущего года депутаты Мособлдумы закупили медицинское оборудование в учреждения здравоохранения муниципалитета на 7 миллионов рублей, сообщил в интервью «РИАМО в Люберцах» депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Всего с начала 2019 года на закупку медоборудования (депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый - ред.) потратили свыше 7 миллионов рублей. В частности, 650 тысяч рублей было потрачено на оснащение оборудованием кабинета офтальмолога в поликлиническом отделении Люберецкой районной больницы №1», – сказал Дениско.

Он добавил, что в нынешнем году в Люберецкой районной больнице №2 появится видеоколоноскоп для исследования кишечника. Сейчас проводится конкурс на закупку.

«Также идет подготовка к проведению конкурсов на закупку авторефкератометра в кабинет офтальмолога в ЛРБ №2», – заключил Дениско.

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