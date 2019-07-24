РИАМО – 24 июл. В 2019 году начнется проектирование поликлиники и поста скорой медицинской помощи в поселении Кокошкино в Новомосковском административном округе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Это будет трехэтажное здание общей площадью около 8 тысяч квадратных метров. Градостроительный план земельного участка, где будет располагаться поликлиника, уже разработан», – отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он пояснил, что финансировать проектные и строительно-монтажные работы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будет бюджет столицы в рамках Адресной инвестиционной программы.

«За семь лет, прошедших с момента присоединения новых территорий к Москве, население Кокошкино выросло на треть – с 12 до 16 тысяч человек. Плюс еще сезонные жители – дачники. Поэтому принято решение строить поликлинику солидную, на 320 посещений в смену, и еще станцию скорой помощи», – подчеркнул Жидкин.

Глава департамента отметил, что проектные работы начнутся уже в текущем году.

По его словам, всего в период до 2022 года в ТиНАО за счет бюджета Москвы запланировано строительство шести поликлиник.