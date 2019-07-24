РИАМО – 24 июл. Возгорание ликвидировали в дачном доме, расположенном в одном из СНТ городского округа Домодедово, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 04:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Домодедово, СНТ «Жемчуг».

«В 07:53 – ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что на месте происшествия работали три единицы техники и 11 человек.