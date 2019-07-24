РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июл. Свыше 300 тысяч рублей уже поступило на благотворительный счет, открытый в красногорском отделении Всероссийской организации «Боевое братство» для сбора средств на строительство памятника фронтовому кинооператору, сообщается на официальном сайте общественной организации.

«В настоящее время на благотворительный счет поступило более 300 тысяч рублей. Призываем членов организации, ветеранов «Боевого братства» принять активное участие в формировании благотворительного фонда на строительство памятника фронтовому кинооператору», – говорится в сообщении.

Ветераны Красногорского районного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» совместно с работниками государственного архива кинофотодокументов и работниками МКУ «МФЦ горокруга Красногорск» изготовили видеоролик, посвященный фронтовым кинооператорам.

В ролике указаны реквизиты благотворительного счета. Посмотреть его можно на информационных экранах в отделениях МФЦ Красногорска.

Памятник фронтовому кинооператору установят на пересечении улицы Речная и Волоколамского шоссе в Красногорске. Бронзовая скульптура высотой 3,1 метра будет иметь портретное сходство с погибшим в годы Великой Отечественной войны кинооператором Владимиром Сущинским.