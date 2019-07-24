РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июл. Велотрассу длиной 3 километра планируют построить в Балашихе в рамках I этапа создания велосипедного маршрута, работы планируют завершить осенью текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Велотрасса начнется на пересечении Леоновского и Горьковского шоссе, а завершится на улице Заречной.

«В Балашихе мы приступили к первому этапу создания велосипедного маршрута. Трасса начнется на пересечении Леоновского и Горьковского шоссе в микрорайоне Южный, пройдет рядом с рынком «Сопта», по улице Быковского, выйдет в парк «Пехорка», оттуда через лес к железнодорожной станции «Балашиха». Дальше маршрут пройдет через территорию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики и завершится на улице Заречной, где создадут новое парковое пространство», – сказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Алексей Шумилин.

Он уточнил, что всего в рамках первого этапа работ создадут велотрассу длиной около 3 километров.

Работы планируется завершить осенью 2019 года. Стоимость проекта около 115 миллионов рублей.