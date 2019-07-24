РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июл. Депутаты Мособлдумы по городскому округу Люберцы выделили порядка 21 миллиона рублей на помощь учреждениям образования, сообщил в интервью «РИАМО в Люберцах» депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Всего на помощь учреждениям образования в 2019 году выделили около 21 миллиона рублей. В детсадах обновляем уличное оборудование – теневые навесы, игровые городки, спортивные площадки. В детсад №48 закупили стиральные машины», – сказал Дениско.

Он отметил, что детсадам и школам выделяют деньги на замену окон, чтобы зимой не было сквозняков. В частности, окна поменяли в школах №№10 и 14.

Дениско добавил, что гимназии №56 помогли закупить интерактивное оборудование в кабинеты, а в школе №8 установили спортивную воркаут-площадку.

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