РИАМО - 24 июл. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы с апартаментами и подземной автостоянкой в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объект расположен по адресу: Электрический переулок, дом 10, строение 1, Пресненский район. Общая площадь 6-7-этажного комплекса составляет 2,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже размещена входная группа со стойкой регистрации и серверной, также здесь появится кафе на 40 мест», – говорится в сообщении.

На этажах со второго по пятый – апартаменты, на шестом – пентхаус свободной планировки. Седьмой этаж – это техническая надстройка для размещения инженерного оборудования. Главный вход в здание создан со стороны Электрического переулка.

Двухуровневый подземный паркинг рассчитан на 12 машино-мест. Заезд в автостоянку предусмотрен со стороны бокового проезда при помощи парк-лифта. Гостиница возведена за счет инвестора.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам гостиницы в Электрическом переулке привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.