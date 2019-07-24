РИАМО – 24 июл. Киносериалы «Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус» стали самыми популярными у россиян по данным опроса «Левада-центра», почти две трети (62%) сограждан смотрели хотя бы один из зарубежных сериалов, сообщает «Интерфакс».

«По результатам социологического исследования, наиболее популярными оказались сериалы «Игра престолов» (27% респондентов), «Шерлок» (25% опрошенных), «Доктор Хаус» (24% участников опроса), «Чернобыль» и «Остаться в живых» отметили по 22% опрошенных», – отмечается в статье.

Кроме того, социологи «Левада-центра» уточнили, что женщины чаще мужчин выбирали сериал «Доктор Хаус» (28% и 20% соответственно), в то время как мужчины чаще смотрели «Игру престолов» (30% и 24% опрошенных соответственно).

По результатам исследования, треть соотечественников (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом – 62% опрошенных.

Опрос «Левада-цента» прошел с 27 июня по 4 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.

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