РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. В микрорайоне Климовск Подольска приступили к установке двух искусственных дорожных неровностей на Молодежной улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на проезжей части улицы Молодежная в микрорайоне Климовск ведутся работы по установке двух искусственных дорожных неровностей», – говорится в сообщении.

Работы выполняются подрядной организацией МБУ «ПКБ», которая отвечает за содержание муниципальных дорог и тротуаров части «Весенняя».