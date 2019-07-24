РИАМО – 24 июл. Наиболее дисциплинированными среди россиян, у которых есть кредитные карты, являются молодые люди до 25 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если говорить о генерировании «плохих» долгов в сегменте кредитных карт, то надо отметить, что граждане моложе 25 лет являются здесь самыми дисциплинированными заемщиками», – сказал эксперт Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По его словам, за первые шесть месяцев 2019 года доля просроченной задолженности по кредитным картам у данной категории заемщиков составила 7,6%. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Он добавил, что в первом полугодии банки выдали заемщикам моложе 25 лет на 14,9% больше новых кредиток, чем за тот же период 2018 года. На эту категорию заемщиков приходилось 9,8% всех должников в стране.

Средний лимит по кредиткам у данной категории держателей карт составляет немногим более 36 тысяч рублей. Этот показатель увеличился на 4,1 за последние 12 месяцев.