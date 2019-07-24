РИАМО – 24 июл. Благодаря дождливой и прохладной погоде в Московской области начали массово расти грибы, в частности, в лесах Подмосковья можно уже найти осенние опята, которые из-за непогоды появились на 1,5 месяца раньше, и рыжики еловые, сообщил РИАМО кандидат биологических наук, миколог, председатель союза грибников России Михаил Вишневский.

«Уже как минимум неделю идет мощная грибная волна. Она пошла, на то похолодание и дожди, которые были примерно три недели назад и даже немножко больше. Сейчас массово идут белые грибы, подосиновики, подберезовики. Более того, чрезвычайно рано пошел первый слой осенних опят - это практически на 1,5 месяца раньше, чем положено. Так же было пять лет назад, когда был очень холодный июль», - сказал Вишневский.

Он отметил, что также в лесах Подмосковья появились рыжики еловые.

По его словам, прохладная и дождливая погода прошедшей и текущей недели вызовет вторую волну грибов через 2-3 недели.

«Сейчас вообще интересное время, когда встретились грибы практически всех сезонов – ранние летние, просто летние, осенние и даже кое-какие зимние, например, зимний опенок в небольшом количестве, но растет», - добавил Вишневский.

На текущей неделе в Московском регионе будет тепло, но дождливо. В частности, в столице может быть выполнена месячная норма осадков. В начале следующей недели синоптики снова прогнозируют резкое похолодание - температура может опуститься на 10 градусов.