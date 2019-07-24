РИАМО – 24 июл. Пожарные потушили возгорание в дачном доме, расположенном в деревне Запутное Орехово-Зуевского городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду в 01:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: деревня Запутное, дом 72.

«В 04:51 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», – говорится в сообщении.

На территории Подмосковья за минувшие сутки произошло 44 пожара.