РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июл. В подмосковных Котельниках в среду пройдет мастер-класс «Сделай свой цветок», в его рамках детей научат делать оригами, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«24 июля около ДК «Силикат» в 13:30 состоится мастер-класс «Сделай свой цветок». Члены молодежного парламента будут учить детей, а также их родителей делать оригами из салфеток и бумаги», – говорится в сообщении.

Администрация Котельников приглашает всех желающих. Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Силикат, дом №32.