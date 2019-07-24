РИАМО – 24 июл. Сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» и судебные приставы ФССП по Москве провели 28 рейдов по аресту имущества жителей столицы, имеющих задолженности по штрафам за парковку, говорится в сообщении пресс-службы АМПП.

«Подобные мероприятия проводятся в Москве регулярно. С начала года было проведено 28 таких мероприятий и арестовано имущество 21 должника. В частности, судебные приставы арестовали три автомобиля, принадлежащих неплательщикам. Авто были отправлены на спецстоянку, где будут находиться до уплаты задолженностей либо, если этого не произойдет, до их реализации, чтобы погасить долг», – отмечается в сообщении.

После вступления штрафа в силу автовладельцу следует погасить его в течение 60 дней. В противном случае, нарушителю может быть выписано еще одно постановление, с суммой штрафа, в два раза превышающей первое – по статье 20.25 КоАП РФ.

Кроме того, если автомобиль должника был перемещен на спецстоянку из-за нарушения ПДД, он может быть задержан приставами до погашения задолженностей. Должникам грозит отказ в выезде за границу, в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей, а также блокировка уже выданного разрешения до оплаты всех штрафов.

«Просим автомобилистов быть внимательными и вовремя погашать задолженности», – дополнили в пресс-службе ГКУ «АМПП».