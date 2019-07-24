РИАМО – 24 июл. Огонь вспыхнул на территории дачного дома в городском округе Домодедово, к месту происшествия отправили три единицы техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
В среду в 04:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, СНТ «Жемчуг».
«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек – говорится в сообщении.
Всего на территории Московской области за минувшие сутки произошло 44 пожара.
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