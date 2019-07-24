РИАМО – 24 июл. Призывы уступать места женщинам в столичном метро могут как пойти на пользу, например, это прививает вежливое отношение к людям, так и навредить, так как у пассажиров может сработать психологическая защита, которая приведет к стрессу, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Ранее в аудиообъявлениях в метро начали просить уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми, а также любым женщинам, необязательно беременным. Не все пассажиры согласились с такими рекомендациями: в Сети появилась петиция, автор которой посчитал просьбу уступать место женщинам в метро дискриминацией мужчин и оскорблением женщин. С ним согласились и многие женщины.

«С психологической точки зрения здесь есть две стороны медали. С одной стороны – людям нужно говорить и прививать определенные принципы и установки, связанные с вежливостью вообще в межличностных отношениях. С другой стороны, у многих людей срабатывает психологическая защита – сопротивление. Это бывает, когда какие-то воспитательные призывы повторяются слишком часто или же они звучат слишком директивно», - сказал Шабшин.

Он добавил, что зачастую люди недооценивают физическое состояние некоторых мужчин, которые могут ехать домой после тяжелой работы, что тоже может вызвать раздражительную реакцию на просьбу уступить место.

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