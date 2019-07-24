РИАМО – 24 июл. На кладбищах в ТиНАО столицы планируется построить православные храмы, их площадь будет достигать 300 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Накануне Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельных участков на территории кладбищ: Хованского Северного, Николо-Хованского, Девятского (все – НАО), Троицкого (ТАО) для проектирования и строительства православных храмов.

«Согласно проектам Московский патриархат планирует построить на территории кладбищ храмовые комплексы площадью 240-300 квадратных метров, высотой до 50 метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.