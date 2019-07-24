РИАМО – 24 июл. Горожане, участвующие в жизни проекта «Активный гражданин», впервые определили лучших медицинских специалистов, среди которых офтальмологи и хирурги, всего к голосованию в 2019 году присоединилось более 175 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году впервые можно было проголосовать за офтальмологов, оториноларингологов, урологов, хирургов, неврологов, кардиологов и эндокринологов.

«Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучших московских докторов узких специальностей. В голосовании, которое проходило в два этапа, приняли участие 175 876 и 174 240 человек соответственно», – говорится в сообщении.

За узких специалистов москвичи голосовали впервые. До этого горожане выбирали только лучших терапевтов и врачей общей практики.

В этом году можно было проголосовать за офтальмологов, оториноларингологов, урологов, хирургов, неврологов, кардиологов и эндокринологов.

«Все победители получат почетные грамоты и сувениры от департамента здравоохранения Москвы и проекта «Активный гражданин», – уточняется на сайте.

Конкурс «Лучший врач» проводится в Москве с 2015 года. «Активные граждане» голосовали за медиков и оценивали их работу в 2018 году по 10-балльной шкале, где 10 – отлично, а один – очень плохо.

По итогам для каждого врача был подсчитан средний балл – общая сумма всех оценок делилась на их количество. На основании этих средних результатов и был составлен рейтинг. В десятку победителей вошли специалисты с наивысшим средним баллом, за которых проголосовали не менее 20 человек.

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